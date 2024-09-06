صيف 2024 الأشد حرارة في تاريخ البشرية

أصبح صيف عام 2024 هو الأكثر سخونة في تاريخ البشرية، وفقاً لمرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي.
وقالت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S)، اليوم الجمعة، إن المتوسط العالمي لدرجات الحرارة الذي يشمل الفترة من يونيو إلى أغسطس، كان الاشد حرارة على الإطلاق.
وكانت درجات الحرارة في هذه الأشهر أعلى بمقدار 0.69 درجة مئوية مقارنة بالمتوسط بين 1991 و2020، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي سُجّل في صيف العام الماضي، والذي كان أعلى بمقدار 0.66 درجة مئوية عن المتوسط.
تأتي هذه البيانات من "C3S"، التي تتابع متوسط درجات الحرارة العالمية اليومية منذ عام 1940.