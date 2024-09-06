صيف 2024 الأشد حرارة في تاريخ البشرية

وكانت درجات الحرارة في هذه الأشهر أعلى بمقدار 0.69 درجة مئوية مقارنة بالمتوسط بين 1991 و2020، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي سُجّل في صيف العام الماضي، والذي كان أعلى بمقدار 0.66 درجة مئوية عن المتوسط.