"كرة قدم وقطعة بسكويت وكتاب أسود".. القصة الكاملة لحقيبة الرئيس الأمريكي النووية وخطوات إطلاق الصواريخ

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، تحتوي كرة القدم النووية على عديدٍ من العناصر التي يجب استخدامها لبدء أي ضربة نووية، ومن بين هذه العناصر بطاقة بلاستيكية تسمى "قطعة البسكويت"، مطبوعة عليها سلسلة من الرموز الذهبية التي يحتاج القائد العام إلى استشارتها عند إصدار أمر بمثل هذا الهجوم، ومع ذلك، فهذه ليست الرموز نفسها التي تتسبّب في إطلاق الصواريخ، ويوجد بالداخل ما يُسمى "الكتاب الأسود" الذي يحتوي على قائمة بخيارات الضربة المختلفة، والتي سيتم اختيار أحدها وإبلاغه إلى غرفة الحرب في البنتاغون.