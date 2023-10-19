بعد انتقادات كثيرة طالته.. شاهد فيديو محمد صلاح عن أحداث غزة

طالَبَ النجم المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الأربعاء، قادة العالم بالعمل معًا من أجل منع وقوع المزيد من أرواح الأبرياء في الحرب الدائرة بين "إسرائيل" وغزة؛ وذلك في أول رد فعل له منذ اندلاع الصراع.
وحسب موقع "الحرة"؛ فبعد انتقادات طالت اللاعب الدولي، خرج صلاح عن صمته في اليوم الثاني عشر من الحرب، في فيديو، يحث على تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، في وقت تستعد فيه القوات الإسرائيلية لاجتياح قطاع غزة بريًّا، بعد قصف عنيف طوال الأيام الماضية.
وقال "صلاح": "ليس من السهل الحديث في وقت كهذا؛ حيث كان هناك الكثير من العنف، والكثير مما يُدمي القلب".
وبدأ القتال في السابع من أكتوبر، حينما نفّذت حماس هجومًا مباغتًا على "إسرائيل"، وترد "إسرائيل" منذ تنفيذ الهجوم بقصف غزة، ويقدّر أن 1400 إسرائيلي وثلاثة آلاف فلسطيني قتلوا حتى الآن.
وأضاف "صلاح": "ما هو واضح الآن، أنه يجب السماح للمساعدات الإنسانية للدخول إلى غزة بشكل فوري، فالناس هناك في وضع مروع".
وجاء تعليق "صلاح" الذي نشره على منصة "إكس"، بعد يوم من ضربة في محيط المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، سقط فيها نحو 470 قتيلًا، كثير منهم من الأطفال والنساء.
وقال: "ما حدث في المستشفى الليلة الماضية كان مرعبًا، الناس في غزة يحتاجون للطعام والمياه والإمدادات الطبية بشكل عاجل".
وأضاف: أطالب قادة العالم بالاجتماع معًا لمنع المزيد من سقوط المزيد من الأرواح البريئة. يجب أن تسود الإنسانية".