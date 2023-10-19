بعد انتقادات كثيرة طالته.. شاهد فيديو محمد صلاح عن أحداث غزة

وحسب موقع "الحرة"؛ فبعد انتقادات طالت اللاعب الدولي، خرج صلاح عن صمته في اليوم الثاني عشر من الحرب، في فيديو، يحث على تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، في وقت تستعد فيه القوات الإسرائيلية لاجتياح قطاع غزة بريًّا، بعد قصف عنيف طوال الأيام الماضية.