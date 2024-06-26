"القذافي وكوش وغبار القرد".. تحذير لدول العالم من مخدرات جديدة في إفريقيا

وبالرغم من أن القنب لا يزال المخدر الأكثر إنتاجًا وتهريبًا واستخدامًا في القارة الإفريقية إلا أن هناك زيادة في عمليات تهريب مواد مخدرة أخرى، تشمل الكوكايين من أمريكا اللاتينية، والهيروين والميثامفيتامين من جنوب غرب آسيا؛ إذ تُستخدم إفريقيا كممر لتهريب هذه المخدرات إلى أوروبا وغيرها من الأماكن.