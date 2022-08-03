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بالفيديو.. مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حريق ضخم قرب موسكو

150 رجل إطفاء و3 مروحيات يشاركون في جهود إخماد النيران
الحريق أودى بحياة شخص وإصابة 13 آخرين
الحريق أودى بحياة شخص وإصابة 13 آخرين
سبق
سبق

اندلع حريق هائل في مستودع خارج موسكو اليوم الأربعاء؛ ما أسفر عن مصرع شخص واحد، وإصابة 13 شخصًا آخرين، وفقدان اثنَيْن، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، ألحق الحريق، الذي وقع في مستودع تابع لشركة أوزون لتجارة التجزئة عبر الإنترنت، أضرارًا بمساحة بلغت 50 ألف متر مربع.

وقال مسؤولو الطوارئ إن شخصًا تُوفِّي من جراء الحريق، بينما قال حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، إن شخصَيْن آخرَيْن في عداد المفقودين.

وتصاعدت أعمدة ضخمة من الدخان الأسود في سماء المنطقة القريبة من بلدة أسترا شمال غرب موسكو.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن 150 رجل إطفاء وثلاث مروحيات إطفاء يشاركون في جهود إخماد النيران.

ولم تذكر السلطات سبب اندلاع الحريق، لكن وكالة "ريا- نوفوستي" للأنباء ذكرت أن المحققين ينظرون إلى الحرق العمد باعتباره السبب الأكثر ترجيحًا.

روسيا
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