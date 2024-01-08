شانغهاي تطلق أول قطار شحن بين الصين وأوروبا في 2024

وكانت شانغهاي قد أطلقت أول قطار شحن بين الصين وأوروبا في سبتمبر 2021، بينما في 2023 تعاملت مع 100 رحلة قطار شحن بين الصين وأوروبا محملين بأكثر من 10 آلاف حاوية معيارية مكافئة لعشرين قدمًا من البضائع.