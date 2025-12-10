دراسة: العنف ضد النساء والأطفال ضمن أخطر 5 تهديدات صحية عالميًا

مطالب باستجابة عاجلة من قطاع الصحة العامة

يؤكد الباحثون أن العنف قابل للوقاية من خلال التشريعات، والرعاية المراعية للصدمات النفسية، والتمكين الاقتصادي. وشدّدت الدكتورة فلور قائلة: "الوقاية من العنف وحدها لا تكفي، بل يجب علينا أيضًا تحديد الناجيات، وحمايتهن، وإعادة تأهيلهن، ودعمهن، ويُعد القطاع الصحي محورًا أساسيًا في هذه الجهود".