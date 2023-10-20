هل حقًا اختفت سيناء من خريطة مصر على جوجل؟

إلى ذلك، أوضحت المنصة الإلكترونية “صحيح مصر”؛ المعنية بتدقيق تصريحات المسؤولين والسياسيين وتصحيح الأخبار، أن: “هذا الخبر مُفبرك”، مؤكدة أن: “اسم سيناء لا يظهر في الخريطة العامة لمصر على جوجل من قبل أحداث غزة، ولا يظهر أيضًا على مواقع أخرى متخصصة في الخرائط، وهذا ليس جديدًا وغير مرتبط بالأحداث في غزة أو أي دعوات لنزوح أهالي القطاع إلى سيناء”.