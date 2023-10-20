هل حقًا اختفت سيناء من خريطة مصر على جوجل؟

على مدار الساعات الماضية، أُثير جدلٌ واسعٌ عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وإكس) بخصوص ادعاءات تُشير إلى أن شركة جوجل أخفّت اسم سيناء من خريطة مصر.
وفي هذا الإطار، ربطت تلك المزاعم بالدعوات الإسرائيلية لتهجير أهل غزة إلى سيناء، بالتزامن مع استمرار الحرب وقصف القطاع.
إلى ذلك، أوضحت المنصة الإلكترونية “صحيح مصر”؛ المعنية بتدقيق تصريحات المسؤولين والسياسيين وتصحيح الأخبار، أن: “هذا الخبر مُفبرك”، مؤكدة أن: “اسم سيناء لا يظهر في الخريطة العامة لمصر على جوجل من قبل أحداث غزة، ولا يظهر أيضًا على مواقع أخرى متخصصة في الخرائط، وهذا ليس جديدًا وغير مرتبط بالأحداث في غزة أو أي دعوات لنزوح أهالي القطاع إلى سيناء”.
ولفتت منصة “صحيح مصر”، إلى أن: “الأمر متعلق بإظهار غ جوجل على خرائط كل الدول اسم العاصمة فقط، وأسماء المدن وليس المحافظات، ومصر ليست لديها مدينة باسم سيناء، لكن محافظتين باسمَي شمال وجنوب سيناء”.
وتابعت: “لذلك تظهر على خريطة مصر اسم مدينة شرم الشيخ وليس محافظة جنوب سيناء، وبالبحث عن اسم سيناء في جوجل، تظهر سيناء بوضوح، والمعلومات المتعلقة بها تحدّدها داخل مصر، وتشرح أنها إقليم مكوّن من محافظتي شمال وجنوب سيناء”.
ووفقًا لـ “صحيح مصر”، تمّ التأكد من صحة هذه المعلومات باتباع الخطوات التالي:
البحث العكسي عن صور خرائط جوجل الملتقطة ومؤرشفة على الإنترنت، لا يظهر فيها اسم سيناء أو اسم محافظتي شمال سيناء أو جنوب سيناء.
عادة، لا تُظهر خرائط جوجل أي محافظات في الخرائط العامة للدول، وما يظهر هو العاصمة، والمدن المهمة، لذلك نجد بالبحث عن اسم مصر، وجود محافظة القاهرة، وهي مميزة بنقطة سوداء بارزة، وأسماء المدن المهمة، وليس المحافظات.
على سبيل المثال، اسم مدينة مرسى مطروح وليس اسم محافظة مطروح، وبالمثل اسم مدينة شرم الشيخ وليس اسم محافظة جنوب سيناء. وهذا يمكن توثيقه إذا ما نظرنا إلى خريطة دولة الأردن، إذ يظهر بوضوح اسم مدينة “الرويشيد” أقصى شرق الأردن، ولا يظهر اسم محافظة المفرق على الخريطة.