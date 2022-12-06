بعد الزفاف بـ24 يومًا.. كيف تَسبب كأس العالم في طلاق نجم البرازيل

كشفت تقارير صحافية أن الدولي البرازيلي السابق أدريانو، انفصل عن زوجته بعد زواج دامَ 24 يومًا فقط؛ بسبب مباريات منتخب البرازيل في كأس العالم.
وقرر اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا الزواج من البرازيلية ميكايلا ميسكيتا في نوفمبر الماضي.
وكان أدريانو قد مر بحالة اكتئاب حادة، بعد فشل انتقاله إلى لوهافر الفرنسي عام 2015، وأنفق 13 ألف يورو للعلاج من الاكتئاب.
ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن مصادرها، أن خلافًا نشب بين الزوجين بسبب اختفاء أدريانو ليومين متواصلين، بعدما قاد سيارته لأحد أحياء ريو دي جانيرو الشعبية لمشاهدة مباراة سويسرا والبرازيل برفقة أصدقائه.
وذكرت الصحيفة أن زوجته حذفت جميع صورهما من على تطبيق "إنستغرام"، كما ألغت عائلة أدريانو احتفالًا كان من المخطط إقامته في عطلة نهاية الأسبوع المقبل.
واعتزل أدريانو كرة القدم عام 2016 بعد أن أصبح إكمال مسيرته يمثل حملًا عليه عقب وفاة والده.
وأمضى البرازيلي عدة سنوات في إنتر ميلان، وفاز بأربعة ألقاب من الدوري الإيطالي مع "النيراتزوري"، كما سجل 27 هدفًا في 48 مباراة مع البرازيل.
وشارك أدريانو في كأس العالم 2006 وسجل هدفين في البطولة؛ بينما كان ظهوره الدولي الأخير عام 2008.