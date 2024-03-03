بحضور مليارديرات ومشاهير العالم.. شاهد احتفالات أسطورية تسبق زفاف نجل أغنى رجل في آسيا

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، التقطت الكاميرات صورًا لحفل ما قبل الزفاف الذي أقامه موكيش أمباني، الذي تقدر "فوربس" بأنه أغنى رجل في آسيا، على مدار 3 أيام بدءًا من الجمعة، حيث ارتدى الضيوف الملابس الهندية التقليدية وملابس خاصة لأجواء الغابات.