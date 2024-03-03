بحضور مليارديرات ومشاهير العالم.. شاهد احتفالات أسطورية تسبق زفاف نجل أغنى رجل في آسيا
حضر أشهر رجال الأعمال والفنانين في العالم، من أبرزهم مارك زوكربيرغ وبيل غيتس، حفلاً خاصًا أقامه رجل الأعمال، الملياردير الهندي، موكيش أمباني، لنجله، أنانت أمباني (28 عامًا) الذي يستعد للزفاف هذا الصيف.
وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، التقطت الكاميرات صورًا لحفل ما قبل الزفاف الذي أقامه موكيش أمباني، الذي تقدر "فوربس" بأنه أغنى رجل في آسيا، على مدار 3 أيام بدءًا من الجمعة، حيث ارتدى الضيوف الملابس الهندية التقليدية وملابس خاصة لأجواء الغابات.
وموكيش أمباني، مالك مجموعة "ريلاينس"، وهي تكتل ضخم بإيرادات سنوية تبلغ 100 مليار دولار من تجارة النفط والغاز والاتصالات وتجارة التجزئة.
ويستعد "أمباني"، البالغ من العمر 66 عامًا، لتسليم القيادة لأبنائه وابنته. والابن الأكبر عكاش هو الآن رئيس شركة" Reliance Jio، وتشرف الابنة "إيشا" على عمليات البيع بالتجزئة، وتم إدخال الابن الأصغر أنانت للإشراف على مجال الطاقة المتجددة.
وشملت قائمة المدعوين مليارديرات من جميع أنحاء العالم، ونجوم هوليوود وبوليوود لحضور الحفل ومدته 3 أيام في مسقط رأس العائلة، جامناغار، الذي سيكون أكبر حفل تشهده هذه المدينة الصغيرة الواقعة في غرب الهند على الإطلاق.
وتقع المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 600 ألف نسمة في منطقة شبه صحراوية بولاية غوجارات، وهي موطن مصفاة النفط الرئيسية لإمبراطورية أعمالهم، مجموعة "ريلاينس".
وشملت القائمة الضيوف التي ضمت ما يقرب من 1200 شخص، المليارديرين الأمريكيين، بيل غيتس ومارك زوكربيرغ، والمليارديربن الهنديين غوتام عدني، وكومار مانغالام بيرلا، ولاعب الكريكيت الأسطوري الهندي السابق، ساشين تيندولكار، ومشاهير بوليوود مثل ديبيكا بادوكون، وشاروخان وراني موخرجي.
ووزعت عائلة " أمباني" الطعام، الأربعاء الماضي، على 51 ألف شخص يعيشون في القرى المجاورة.
ومن بين الذين حضروا حفل ما قبل حفل الزفاف إيفانكا ترامب، التي ظهرت مع زوجها جاريد كوشنر.
والتقطت إحدى الصورة لمالك شركة "ميتا"، مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، إلى جوار صاحب الحفل، أنانت أمباني، وزوجته المستقبلية، راديكا ميرشانت.
وقد ظهر مؤسس فيسبوك بالملابس التقليدية في الحفل.
وفي هذه الصورة، يظهر "غيتس" إلى جوار وزيرة المرأة والطفل الهندية، سمريتي إيراني، وزوجها زوبين إيراني.
ويرتدي الضيوف ملابس مستوحاة من أجواء الغابات لزيارة مركز إنقاذ الحيوانات الذي يديره أنانت أمباني. ويعرف باسم "فانتارا" ويعني "نجمة الغابة"، ويبلغ مساحته 3000 فدان (1200 هكتار) ويضم حيوانات مهددة بالانقراض.
وتقول الدعوة إن الضيوف سيبدأون كل يوم بقواعد لباس جديدة، وسيكون إلى جوارهم جيش من مصففي الشعر وخبراء الماكياج ومصممي الملابس الهندية في فندقهم لمساعدتهم.