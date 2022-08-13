ماذا نعرف عن الوثائق المصنفة سري للغاية التي صادرها "إف بي آي" من بيت ترامب؟

العملية تمّت أيضاً في إطار تحقيق يجريه الـ"إف بي آي" في احتمال حصول انتهاكات لقانون مكافحة التجسس، حيث كان هناك مخاوف لدى وزارة العدل من احتفاظ ترامب بوثائق دفاعية حساسة وفق المذكرة القضائية.