بكين تحتضن الألعاب العالمية للروبوتات البشرية بمشاركة 500 آلة ذكية

ووفقاً لوكالة "تاس" الروسية، فقد أظهرت الروبوتات أداءً مميزًا في العديد من المواقف، على الرغم من سقوط بعضها أحياناً أو فقدانها القدرة على التوجه. وفي مباراة كرة القدم التي أُقيمت في 15 أغسطس الجاري بنظام خمسة ضد خمسة، أُديرت اللعبة بالكامل بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي مع تدخل بشري محدود للغاية.