بكين تحتضن الألعاب العالمية للروبوتات البشرية بمشاركة 500 آلة ذكية

استعرضت روبوتات بشرية الشكل مهاراتها في الجري وكرة القدم وفنون القتال الحر خلال الألعاب العالمية للروبوتات البشرية، التي استضافتها العاصمة الصينية في الساحة الوطنية للتزلج على الجليد.
ووفقاً لوكالة "تاس" الروسية، فقد أظهرت الروبوتات أداءً مميزًا في العديد من المواقف، على الرغم من سقوط بعضها أحياناً أو فقدانها القدرة على التوجه. وفي مباراة كرة القدم التي أُقيمت في 15 أغسطس الجاري بنظام خمسة ضد خمسة، أُديرت اللعبة بالكامل بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي مع تدخل بشري محدود للغاية.
وشارك في الحدث، الذي استمر حتى 17 أغسطس، نحو 500 روبوت ذكي مثّلوا 280 فريقًا من 16 دولة، وتنافسوا في 26 نوعاً من المسابقات، جرى تقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية: الأولى رياضية تضمنت سباقات الجري لمسافات تصل إلى 1.5 كم، التتابع، القفز الطويل والعالي، كرة القدم، تنس الطاولة، والقتال الحر.
أما الفئة الثانية فركزت على العروض الفنية مثل الرقص والفنون القتالية "ووشو"، بينما خُصصت الفئة الثالثة لمهارات مهنية أبرزها فرز البضائع ونقل المواد وتقديم خدمات في المستشفيات والفنادق.
ونظمت الفعالية كل من بلدية بكين، والمؤسسة الإعلامية الصينية، ومنظمة التعاون العالمي في مجال الروبوتات (World Robotics Cooperation)، والمجلس الدولي لكأس العالم للروبوتات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بحسب موقع Naukatv.ru.