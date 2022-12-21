بعد الحكم بإعدامه.. "القاضي قاتل المذيعة المصرية" متهم في قضية جديدة

وحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، كانت الأجهزة الأمنية قد نقلت المتهم أيمن حجاج، وهو قاضٍ سابق بمجلس الدولة، مودعًا بمركز إصلاح وتأهيل القطا محكومًا عليه بالإعدام شنقًا في قضية القتل عمدًا، المعروفة إعلاميًّا بمقتل الإعلامية شيماء جمال، لعرضه على النيابة المختصة.