بعد الحكم بإعدامه.. "القاضي قاتل المذيعة المصرية" متهم في قضية جديدة

قررت جهات التحقيق بالعاصمة المصرية القاهرة، حبس القاضي أيمن حجاج، قاتل الإعلامية شيماء جمال، والمحكوم عليه في هذه التهمة بالإعدام شنقًا؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تُجريها في قضية جديدة بتهمة الرشوة.
وحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، كانت الأجهزة الأمنية قد نقلت المتهم أيمن حجاج، وهو قاضٍ سابق بمجلس الدولة، مودعًا بمركز إصلاح وتأهيل القطا محكومًا عليه بالإعدام شنقًا في قضية القتل عمدًا، المعروفة إعلاميًّا بمقتل الإعلامية شيماء جمال، لعرضه على النيابة المختصة.
وكان محامي "قاتل المذيعة شيماء جمال- القاضي أيمن حجاج"، قد تقدم في وقت سابق، بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة ضده بالإعدام شنقًا، في اتهامه وآخر بقتل المذيعة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.