المحكمة الدستورية في السنغال تقضي بعدم قانونية تأجيل الانتخابات

وقضت المحكمة بعدم دستورية القانون الذي أقرّته الجمعية الوطنية في الخامس من فبراير، وأدّى إلى إرجاء الانتخابات لمدة عشرة شهور، وإبقاء الرئيس ماكي سال؛ في منصبه إلى حين انتخاب خلفٍ له، بحسب وثيقة قضائية نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكّد صحتها مصدرٌ من داخل المحكمة.