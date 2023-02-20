فيديو الموقف المحرج.. سيارة ملك السويد تتعطل ويبقى داخلها مع زوجته في انتظار الدورية

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"؛ لم يكن هناك من ينقذ الملك من هذه الورطة على الفور، وكانت المفارقة أنه برغم كون المواطنين السويديين -الذين كانوا في الشارع لحظة تعطل السيارة- يعرفون ملكهم جيدًا؛ إلا أنه لم يتحرك أي منهم لدفع سيارته أو لعرض المساعدة؛ وإنما قرروا تصوير المشهد وهم يضحكون.