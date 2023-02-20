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فيديو الموقف المحرج.. سيارة ملك السويد تتعطل ويبقى داخلها مع زوجته في انتظار الدورية
نَفِدَ شحن البطارية في مدينة يونشوبينغ إحدى محطات زيارته بمناسبة مرور 50 عامًا على توليه
تعرّض ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف، لموقف محرج عندما تعطلت سيارته فجأة خلال اصطحابه زوجته في زيارة عبر البلاد، بمناسبة مرور 50 عامًا على حكمه للسويد.
وتعطلت سيارة الملك عندما نَفِدَ شحن البطارية في مدينة يونشوبينغ، إحدى محطات زيارة الملك، والتي تقع في الجزء الجنوبي من البلاد.
ووفقًا لـ"روسيا اليوم"؛ لم يكن هناك من ينقذ الملك من هذه الورطة على الفور، وكانت المفارقة أنه برغم كون المواطنين السويديين -الذين كانوا في الشارع لحظة تعطل السيارة- يعرفون ملكهم جيدًا؛ إلا أنه لم يتحرك أي منهم لدفع سيارته أو لعرض المساعدة؛ وإنما قرروا تصوير المشهد وهم يضحكون.
وبَقِيَ الملك وزوجته عالقيْن في السيارة لحين حضور دورية شرطة، ساعدت الملك على إعادة تشغيل سيارته.
جدير بالذكر أن سيارة الملك كانت تُعَد أفخم سيارات سلسلة كاديلاك فليتوود عام 1975.