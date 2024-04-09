"بأية حال عدت يا عيد؟!".. غزة تستقبل "الفطر" بجرح مفتوح لا يندمل

وعلى الرغم من استمرار المباحثات في العاصمة المصرية القاهرة بين جميع الأطراف الفاعلة؛ لوضع حد للحرب الغاشمة، استمرت إسرائيل في قصف المنازل والمخيمات قبيل ساعات من حلول العيد، في الوقت الذي أكد فيه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن "موعد اجتياح رفح حُدد"، فيما نفت الولايات المتحدة علمها بموعد الخطة الإسرائيلية المرتقبة، التي بموجبها ستجتاح تل أبيب المدينة التي نزح إليها ما يزيد على مليونَي فلسطيني كآخر حصونهم الممكنة من جنون الحرب؛ ما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة.