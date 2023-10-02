24 حالة اختناق وحالتا حروق حصيلة إصابات حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين من جرّاء حادث الحريق الذي شبّ، صباح اليوم الإثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.