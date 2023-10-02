24 حالة اختناق وحالتا حروق حصيلة إصابات حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين من جرّاء حادث الحريق الذي شبّ، صباح اليوم الإثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.
وأكّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر حسام عبدالغفار؛ الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكداً توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.
وأشار عبد الغفار؛ إلى أن سيارات الإسعاف قدّمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصاباً وغادروا موقع الحادث، فيما تمّ نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتا حروق، مشيراً إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسُّن حالتهم الصحية، وجارٍ المتابعة.