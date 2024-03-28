"صورة السجادة" تنتهي بشكوى جنائية.. نجم ريال مدريد: لن أسمح بإهانتي كمسلم

وختم روديغر: "الأمر يتعلق بالدعاية والانقسام، سأدافع دائمًا عن نفسي بحزم ضد هذا الهجوم، آمل أن يساعد هذا التوضيح في إزالة سوء الفهم وتسليط الضوء على الحقيقة، كما أود أن أشكر الاتحاد الألماني لكرة القدم، الذي دعمني طوال الوقت في هذا الأمر".