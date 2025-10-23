لأغرب سبب.. هندي تظاهر بأنه ميت ونهض من نعشه أمام المحرقة

تظاهر رجل هندي بأنه ميت، وأعد جنازته وطقوسها بالكامل، قبل أن ينهض من نعشه أمام المحرقة المعدة له، معلناً عن أغرب سبب لما فعله.
ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، نفّذ موهان لال، المحارب السابق في سلاح الجو الهندي البالغ 74 عاماً، تجربة اجتماعية غريبة بتمثيل موته في قرية كونشي بمقاطعة جايا. رقد في نعش ملفوف بملاءة وتم تجهيزه للمحرقة، ليشهد بنفسه اهتمام الناس به، ومن سيحضر جنازته.
وتوافد مئات الأقارب والأصدقاء لتقديم العزاء، معتقدين أن الرجل قد رحل. لكن عند وصول الموكب للمحرقة، نهض لال من نعشه قائلاً: "أردت أن أشهد ذلك بنفسي وأرى مدى الاحترام والمودة التي يكنها الناس لي".
وبعدها احرق المشيعون تمثالاً مكانه، ونظموا مأدبة جماعية، وتبرع موهان بمحرقة جثث للقرية، مما مؤكداً مكانته كعضو محترم ومحبوب في مجتمعه.