لأغرب سبب.. هندي تظاهر بأنه ميت ونهض من نعشه أمام المحرقة

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، نفّذ موهان لال، المحارب السابق في سلاح الجو الهندي البالغ 74 عاماً، تجربة اجتماعية غريبة بتمثيل موته في قرية كونشي بمقاطعة جايا. رقد في نعش ملفوف بملاءة وتم تجهيزه للمحرقة، ليشهد بنفسه اهتمام الناس به، ومن سيحضر جنازته.