نصيحة إحداهن أدخلت امرأة المستشفى!.. احذروا نصائح غير المتخصصين الصحية من مشاهير وسائل التواصل

وقالت المستخدمة متحدثة عن تجربتها: "ذات يوم ظهر أمامي مصادفة أحد مقاطع الفيديو الخاصة بهذه المؤثرة، وفيه تعرض وصفة تساعدك على تيسير عملية الهضم عن طريق تغطية برتقالة (مقطعة) بالقرفة والفلفل الحار، وتناولها كلها، من دون التخلص من القشرة. لم يكن نزولها إلى المعدة ممتعًا على الإطلاق، واعتقدت أن في ذلك خيرًا لصحتي. حسبت أنني كنت أفعل الصواب لجسدي، وأنني سأتعافى وأتحسن لاحقًا، ولكني كنت مخطئة".