بينهم والده وشقيقه.. إيراني يقتل 12 من أقاربه ببندقية كلاشينكوف بسبب خلافات عائلية

وتتحدث وسائل الإعلام المحلية عن حوادث إطلاق نار من حينٍ لآخر، لكن هذا الهجوم أدّى إلى أعلى عددٍ من القتلى في إيران، حيث لا يُسمح للمواطنين قانونياً سوى بحمل بنادق الصيد، وهو أمرٌ شائعٌ في المناطق الريفية.