بسنّ 14 عامًا.. الطفل "حاد الذكاء" من الجامعة إلى وظيفة مرموقة بشركة إيلون ماسك

المألوف هو أن اليافع الذي يكون في الرابعة عشرة من عمره، يدرس عادة في المرحلة الثانوية، لأنه ما يزال قاصرًا، ولا يجري السماح له بأمور كثيرة؛ لكن فتى يوصف بـ"النابغة" في الولايات المتحدة، يتجه إلى التخرج وهو في هذه السن الحديثة للغاية، ومن المرتقب أن يبدأ العمل عما قريب.