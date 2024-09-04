حتى لا تدفع فاتورة الطعام.. شاهد عائلة مكسيكية لجأت إلى طريقة "مقزّزة" لخداع المطاعم

وحسب موقع "روسيا اليوم": لجأ مطعم بويرتو شالي في غوادالاخارا بالمكسيك، مؤخرًا، إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة مشاهد الفيديو الخاص بالعائلة المحتالة، التي هدّد أفرادها بإحداث مشكلة بسبب صرصار يزعمون أنهم وجدوه في الأطباق التي طلبوها، ما لم يوافق المطعم على التنازل عن فاتورة الطعام.