ضربة لإدارة بايدن.. "هواوي" تستبدل آلاف المكونات الأمريكية في أجهزتها بنسخ صينية

استبدلت مجموعة "هواوي" الصينية آلافًا من مكوناتها التي كانت تحصل عليها من الولايات المتحدة، بمكونات صينية الصنع.
جاء ذلك وفق ما أعلنه مؤسس مجموعة "هواوي" في خطاب نشرته إحدى جامعات شنغهاي.
وحظرت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الشركات الأمريكية من التعامل مع "هواوي"، وهي مورد رائد لمعدات الاتصالات والهواتف الذكية وغيرها من المعدات المتطورة، بينما فرض خلفه جو بايدن عقوبات إضافية شملت حظر بيع معدات جديدة لـ"هواوي" في الولايات المتحدة.
وتعرّضت "هواوي" لانتقادات واشنطن بشكل متكرر في السنوات الأخيرة؛ بسبب مخاوف تتعلّق بالأمن السيبراني والتجسس.
وتوجّب على الشركة البحث عن مصادر إمداد جديدة لأشباه الموصلات، التي تعتبر مكونات ضرورية لتشغيل الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى.
وقال مؤسسها رن تشنغ فاي: "هواوي" استبدلت أكثر من 13 ألف قطعة بنسخ صينية في السنوات الثلاث الماضية"؛ وفقًا لنصّ نشرته جامعة جياو تونغ في شنغهاي الجمعة.
وأضاف "رن" في خطابه الذي ألقاه يوم 24 فبراير: الشركة طورت أيضًا أكثر من 4 آلاف لوحة دوائر كهربائية لمنتجاتها.
وأردف: "استقرّ إنتاجنا من لوحات الدوائر الكهربائية حاليًّا؛ لأننا نملك احتياطيًّا من مكونات منتجة محليًّا"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وردًّا على سؤال من أحد الحاضرين، قال "رن": إنه لا تزال هناك "صعوبات في تصنيع الرقائق الإلكترونية الدقيقة المتقدمة في الصين؛ لذلك يتعين علينا إيجاد طرق أخرى للحاق "بالولايات المتحدة" على هذا الصعيد".
وكشف أن "هواوي" أنفقت 23.8 مليار دولار على البحث والتطوير في العام 2022، وأن الشركة ستستثمر أكثر في السنوات المقبلة بفضل زيادة في الأرباح.