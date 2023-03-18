ضربة لإدارة بايدن.. "هواوي" تستبدل آلاف المكونات الأمريكية في أجهزتها بنسخ صينية

وردًّا على سؤال من أحد الحاضرين، قال "رن": إنه لا تزال هناك "صعوبات في تصنيع الرقائق الإلكترونية الدقيقة المتقدمة في الصين؛ لذلك يتعين علينا إيجاد طرق أخرى للحاق "بالولايات المتحدة" على هذا الصعيد".