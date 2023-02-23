بالفيديو.. كرة غامضة جرفتها الأمواج تثير حيرة العلماء

وبدأت الشرطة في فحص الكرة، ذات اللون البني البرتقالي، مع ما يبدو أنها بقع داكنة من الصدأ، بعد أن رصدتها امرأة محلية كانت تستريح على الرمال على بعد أمتار قليلة من الشاطئ في نزهة خلال وقت سابق من هذا الأسبوع، حسب ما ذكرته قناة "أساهي" التلفزيونية.