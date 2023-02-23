بالفيديو.. كرة غامضة جرفتها الأمواج تثير حيرة العلماء
أدخلت كرة حديدية كبيرة جرفتها الأمواج على شاطئ محلي، الشرطةَ وسكان بلدة ساحلية يابانية في حيرة، بعد أن أقرت السلطات أن ماهية الكرة لا تزال مجهولة.
ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية ،أن الشيء الوحيد المؤكد لدى السلطات أن الكرة ليست على وشك الانفجار.
وحسب موقع "الحرة"، نقلت تقارير محلية أن الكرة التي يبلغ قطرها نحو 1.5 متر، تسببت في تكهنات عن طبيعتها منذ أن جرفتها الأمواج على شاطئ إنشو في مدينة هاماماتسو على ساحل المحيط الهادئ في البلاد.
واستخدم الخبراء تقنية الأشعة السينية لفحص الجزء الداخلي من الكرة، ووجدوا أنه كان مجوفًا؛ مما استبعد المخاوف بشأن إمكانية أن تكون لغمًا.
ونقلت الصحيفة أنه لا مؤشرات على أن الجسم الغامض مخصص للتجسس من قِبَل كوريا الشمالية أو الصين المجاورة؛ فيما رجّح وجود مقبضين عليها أن تكون كرة إرساء طفت على الماء.
وبدأت الشرطة في فحص الكرة، ذات اللون البني البرتقالي، مع ما يبدو أنها بقع داكنة من الصدأ، بعد أن رصدتها امرأة محلية كانت تستريح على الرمال على بعد أمتار قليلة من الشاطئ في نزهة خلال وقت سابق من هذا الأسبوع، حسب ما ذكرته قناة "أساهي" التلفزيونية.
وأُرسلت الصور إلى قوات الدفاع الذاتي اليابانية وخفر السواحل لمزيد من الفحص.
وقال رجل محلي يركض بانتظام على الشاطئ للإذاعة العامة "NHK" إنه لا يفهم لماذا أصبحت الكرة فجأة مركز الاهتمام، "لقد كانت هناك لمدة شهر".
وأضاف الرجل: "حاولت دفعها، لكنها لم تتزحزح".
وأغلقت الشرطة دائرة نصف قطرها 200 متر حول الكرة؛ بينما يحاول الخبراء حل اللغز دون جدوى.
وأثارت الكرة التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي حول طبيعتها، بين من يقول إنها جسم غامض سقط من السماء، وبين من يرى أنها تشبه "دراغون بول" كما في سلسلة المانغا اليابانية الشهيرة.
وجاءت الكرة بعد فترة وجيزة من إعلان اليابان أنها "تشتبه بشدة" في رصد العديد من بالونات التجسس الصينية فوق أراضيها في السنوات الأخيرة.