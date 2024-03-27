مشجع يقتحم ملعب مباراة البرتغال وسلوفينيا.. شاهد ما فعله مع "رونالدو"

وفي الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل، ظهر أحد المشجعين وهو يجري على أرض الملعب بعدما اخترق حاجز الأمن، وتوجه المشجع مباشرة نحو "رونالدو" والتقط معه صورة سيلفي قبل أن يطبع قبلة على وجهه، ثم يفر هاربًا بينما يستمر رجال الأمن في مطاردته.