مشجع يقتحم ملعب مباراة البرتغال وسلوفينيا.. شاهد ما فعله مع "رونالدو"
اقتحم أحد المشجعين أرض الملعب خلال المباراة الودية بين سلوفينيا والبرتغال من أجل التقاط سيلفي مع كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي ونجم النصر السعودي، في المباراة التي أقيمت بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا.
وفي الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل، ظهر أحد المشجعين وهو يجري على أرض الملعب بعدما اخترق حاجز الأمن، وتوجه المشجع مباشرة نحو "رونالدو" والتقط معه صورة سيلفي قبل أن يطبع قبلة على وجهه، ثم يفر هاربًا بينما يستمر رجال الأمن في مطاردته.
ورغم أنه قدّم السعادة لمشجعيه، لكن "رونالدو" لم يستطع أن ينقذ البرتغال أمس، حيث اقتنص منتخب سلوفينيا فوزًا مثيرًا من ضيفه البرتغالي 2/ صفر.
وحسم منتخب سلوفينيا الفوز في الشوط الثاني بهدفين حملا توقيع آدم جنزدا سيرين في الدقيقة 72، وتيمي إلسينك في الدقيقة 80.
ويستعد منتخب البرتغال للمشاركة في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا، حيث يلعب ضمن المجموعة السادسة إلى جوار تركيا والتشيك ومنتخب متأهل عبر الملحق.
كما تشارك سلوفينيا في يورو 2024 ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب الدنمارك وصربيا وإنجلترا.