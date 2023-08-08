المشتري عديم الخبرة لا يعرف.. شوكولاتة حقيقية أم مزيفة؟ هنا الأنواع والفروق

وتقول: "يجب ألا يخيفنا وجود ليسيثين الصويا lecithin في التركيبة؛ لأنها مادة مثخنة ضرورية لإنتاج الشوكولاتة، كما أنها مفيدة جدًّا للدماغ وتحسين الذاكرة، ولكن يجب أن تُستخدم بنسب محددة في صنع الشوكولاتة، فإذا كانت الشوكولاتة لا تذوب على الإطلاق في اليد، فيمكن القول إن الشركة المصنعة قد أفرطت في استخدام الليسيثين".