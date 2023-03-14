دوام رمضان في الكويت.. "مرن" على 3 فترات ولمدة 4 ساعات ونصف يوميًّا

وحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، بيّن رئيس الديوان د. عصام الربيعان في التعميم، أن الفترة الأولى تبدأ من الساعة 9:45 صباحًا حتى 2:15 ظهرًا، والثانية من 10:15 حتى 2:45، والثالثة من 10:45 حتى 3:15، على أن تختار كل جهة الموعد المناسب لها، ويجوز للجهة اختيار أكثر من ميعاد للدوام، ويصدر قرار من الوزير المختص أو من يفوضه؛ وذلك خلال 5 أيام عمل.