دوام رمضان في الكويت.. "مرن" على 3 فترات ولمدة 4 ساعات ونصف يوميًّا

اعتمد ديوان الخدمة المدنية في الكويت، الدوام المرن في شهر رمضان المبارك على 3 فترات زمنية ولمدة 4.30 ساعات عمل يوميًّا، مع الإبقاء على فترتي السماح في بداية الدوام 15 دقيقة للجميع، ومثلها عند الانصراف للإناث، ويتم احتساب دقائق التأخير في بداية الدوام وفق المواعيد المحددة، مع الإبقاء على حق الاستئذان مع عدم الإخلال بنظام النوبة والخفارة.
وحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، بيّن رئيس الديوان د. عصام الربيعان في التعميم، أن الفترة الأولى تبدأ من الساعة 9:45 صباحًا حتى 2:15 ظهرًا، والثانية من 10:15 حتى 2:45، والثالثة من 10:45 حتى 3:15، على أن تختار كل جهة الموعد المناسب لها، ويجوز للجهة اختيار أكثر من ميعاد للدوام، ويصدر قرار من الوزير المختص أو من يفوضه؛ وذلك خلال 5 أيام عمل.
وأفاد د.الربيعان بأنه يجوز للجهة الحكومية إلزام بعض الموظفين بميعاد عمل محدد حضورًا وانصرافًا سواء على مستوى مراكز عمل، أو وحدات تنظيمية معينة، أو فئات وظيفية، أو مجموعة من الموظفين؛ وذلك وفق مقتضيات ومصلحة العمل وبما لا يخرج عن المواعيد المحددة من قِبَل الديوان.