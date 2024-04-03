مستشهدًا بفيديو نشره منذ 8 أيام.. راصد الزلازل الهولندي: حذّرتكم مما حدث في تايوان!

بينما اهتزت تايوان فجر اليوم، على وقع الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد، خرج راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، مذكّراً بما أشار إليه قبل أيام حول احتمال حدوث زلزال كبير، وذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه في منصة "إكس".
وأرفق الخبير الفلكي التغريدة برابط فيديو نشره على موقع "يوتيوب" منذ ثمانية أيام، يحوي التحليل التفصيلي للمؤشرات التي سبقت زلزال تايوان قال فيها: إن التحليل الكوكبي والزلزالي الجديد يشير وفق الخط البياني الممتد خلال الأيام العشرة الأخيرة إلى احتمال حدوث نشاط زلزالي كبير.
كما تابع قائلاً: "حذاري.. هناك احتمال واضح استناداً إلى الإحصائيات، لوقوع نشاط زلزالي كبير"، متوقعًا "زيادة زلزالية" دون أن يحدد ماهيتها تماماً.
وفي الفيديو الذي نشره يوم 27 مارس الماضي، رأى احتمالية وصول قوة الزلزال إلى 5 - 6 درجات تقريباً، محدداً أن ذلك سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، نشر الفيديو قبل أسبوع من اليوم.