مستشهدًا بفيديو نشره منذ 8 أيام.. راصد الزلازل الهولندي: حذّرتكم مما حدث في تايوان!

وفي الفيديو الذي نشره يوم 27 مارس الماضي، رأى احتمالية وصول قوة الزلزال إلى 5 - 6 درجات تقريباً، محدداً أن ذلك سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، نشر الفيديو قبل أسبوع من اليوم.