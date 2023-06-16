بعد غرق مركب صيد ووفاة 78 مهاجراً.. اعتقال 9 مصريين في اليونان بتهمة تهريب البشر

أُوقف تسعة أشخاص يحملون الجنسية المصرية ويشتبه في أنهم مهرّبون في اليونان، بعد غرق مركب مهاجرين قُبالة السواحل اليونانية؛ قد يكون أسفر عن مصرع المئات، وفق ما أفاد به مصدرٌ في أحد الموانئ لوكالة فرانس برس.