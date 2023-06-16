بعد غرق مركب صيد ووفاة 78 مهاجراً.. اعتقال 9 مصريين في اليونان بتهمة تهريب البشر

أُوقف تسعة أشخاص يحملون الجنسية المصرية ويشتبه في أنهم مهرّبون في اليونان، بعد غرق مركب مهاجرين قُبالة السواحل اليونانية؛ قد يكون أسفر عن مصرع المئات، وفق ما أفاد به مصدرٌ في أحد الموانئ لوكالة فرانس برس.
وبين هؤلاء قبطان المركب المتهالك الذي ناء بركابه وانقلب قبل أن يغرق؛ ما أدّى إلى مصرع 78 شخصاً على الأقل وفق حصيلة رسمية.
وأورد المصدر المذكور أن قارب الصيد كان قد غادر مصر فارغاً قبل أن يستقله مهاجرون في مدينة طبرق الساحلية بشرق ليبيا، وكان متوجهاً إلى إيطاليا.
وذكرت وكالة الأنباء اليونانية أن الأشخاص أُوقفوا في كالاماتا، ميناء شبه جزيرة بيلوبونيز الذي نُقل إليه الناجون، ويشتبه في أنهم مارسوا "التهريب غير القانوني" للبشر.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أبدت "خشيتها من غرق مئات الأشخاص الإضافيين، في إحدى أسوأ المآسي في البحر المتوسط على مدى عقد".