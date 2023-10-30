"بلومبيرغ": لماذا لا يسير الهجوم البري وفق ما تعهدت به "إسرائيل" بعد 7 أكتوبر؟

وقال سكان في غزة إن خدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنت بدأت في العودة تدريجيًّا، الأحد، بعد انقطاع تام لما يزيد على يوم؛ مما أثر بشدة على عمليات الإنقاذ في الوقت الذي أعلنت فيه "إسرائيل" أنها قصفت أهدافًا لحركة حماس التي تدير القطاع، وخصوصًا في شمال مدينة غزة؛ حيث مقر حكومتها ومراكز القيادة.