الخسائر 300 مليار دولار في 24 ساعة.. مَنْ سيدفع فاتورة العُطل المعلوماتي العالمي؟

ومع ذلك، يعتقد "حشاد" أن "الانعكاس الأخطر" على هذا العطل هو التأثيرات غير المباشرة التي قد تستمر مستقبلاً. وقال إن هناك مخاوف في الأسواق بحدوث "انتكاسة مماثلة"؛ ما يُفقد الثقة في المنظومة الإلكترونية العالمية؛ الأمر الذي يؤكد استمرار التأثُّر من ذلك العطل.