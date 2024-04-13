كانت قادمة إلى جدة لنقل المعتمرين.. "مصر للطيران" تكشف أسباب عودة طائرة "بوينج" بعد إقلاعها من مطار برج العرب

وقالت الشركة: إنه حرصًا على الركاب فقد تم تجهيز طائرة أخرى من طراز "بوينج 737-800"، والتي أقلعت من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة؛ لنقل الركاب وعددهم 140 راكبًا، وقد عادت الطائرة إلى مطار برج العرب في تمام الساعة 12:30 ظهر اليوم.