كانت قادمة إلى جدة لنقل المعتمرين.. "مصر للطيران" تكشف أسباب عودة طائرة "بوينج" بعد إقلاعها من مطار برج العرب

أعلنت شركة مصر للطيران أن رحلتها رقم "MS4413" لطائرة "بوينج 737-800" التي كانت متجهة من مطار برج العرب إلى مطار جدة الدولي لإعادة معتمرين؛ عادت إلى برج العرب بعد قليل من إقلاعها، أمس الجمعة.
وكان من المقرّر أن تنقل الطائرة المعتمرين بعد أدائهم مناسك العمرة من مطار جدة إلى مطار برج العرب، وبعد إقلاعها بفترة وجيزة حدث عطل فني مفاجئ بأحد أنظمة الطائرة؛ الأمر الذى ترتب عليه قيام قائد الرحلة بالعودة مرة أخرى إلى مطار برج العرب وفقاً لإجراءات السلامة والأمان.
وقالت الشركة: إنه حرصًا على الركاب فقد تم تجهيز طائرة أخرى من طراز "بوينج 737-800"، والتي أقلعت من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة؛ لنقل الركاب وعددهم 140 راكبًا، وقد عادت الطائرة إلى مطار برج العرب في تمام الساعة 12:30 ظهر اليوم.