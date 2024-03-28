"لا تُقَدر بثمن".. قصةٌ عنوانها الأمانة تجمع سائحة إنجليزية وسائق حنطور مصري

وقال: "عندما انتهت السائحة من زيارة معبد إدفو، فوجئت بفقدان حقيبتها.. وتم التواصل مع سائق الحنطور أبو الحسن عبدالظاهر، وشهرته الريس أبو حجر، كونه من قام بحجز الحناطير.. فقام بالبحث عن الحقيبة ليجدها في مكانها داخل عربة الحنطور، وبالفعل قبل أن يتغير الوضع بالنسبة للزائرة وأصدقائها إلى رحلة كئيبة؛ أخطرَنَا الريس "أبو حجر" بأنه وجد الحقيبة وعثر بها على كل ما تم ذكره".