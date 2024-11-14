مصر.. الكشف عن 14 مليون حساب وهمي على "فيسبوك"

وتساءلت "الجزار" في طلب إحاطة تقدّمت به للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، قائلة: "كيف تحذر الحكومة بصفة مستمرة من ظاهرة انتشار بث الشائعات والأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولدينا أكثر من 14 مليون حساب وهمي عبر الفيسبوك؟