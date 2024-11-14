مصر.. الكشف عن 14 مليون حساب وهمي على "فيسبوك"

طالبت النائبةُ المصرية سميرة الجزار، حكومةَ بلادها باتخاذ جميع الإجراءات للقضاء على الحسابات الوهمية على "فيسبوك"، والتي وصلت لـ14 مليون حساب؛ كما أعلن متخصصون في هذا المجال.
وتساءلت "الجزار" في طلب إحاطة تقدّمت به للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، قائلة: "كيف تحذر الحكومة بصفة مستمرة من ظاهرة انتشار بث الشائعات والأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولدينا أكثر من 14 مليون حساب وهمي عبر الفيسبوك؟
وكيف وصلت هذه الحسابات الوهمية إلى هذا الرقم المفزع؟ وهل تمتلك الحكومة الآليات للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة؟".
كما تساءلت، حسب ما نقلت "آر تي"، عن "إجراءات الحكومة لمواجهة بثّ الشائعات والابتزاز الإلكتروني والسب والقذف والاعتداء على قيم المجتمع من خلال هذه الحسابات الوهمية؟" مطالبة بتشديد العقوبات فى قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية لحماية المجتمع والأسرة المصرية.
وقالت: إنه يجب على الحكومة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بذل المزيد من الجهود للقضاء وبصفة نهائية على حسابات السوشيال ميديا مجهولة الهوية، وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على "فيسبوك"، والتي وصلت لأكثر من 14 مليون حساب وهمي.