شاهد.. مصرع 12 وإصابة 33 في حادث سير مروِّع بمصر

شاهد.. مصرع 12 وإصابة 33 في حادث سير مروِّع بمصر
شهد طريق "الجلالة- السخنة" بمحافظة السويس شرقي العاصمة المصرية (القاهرة) حادثًا مروعًا؛ إذ انقلبت حافلة يستقلها طلاب جامعة الجلالة أثناء عودتهم إلى منازلهم بعد انتهاء اليوم الدراسي؛ ما أسفر عن وفاة 12 طالبًا، وإصابة 33 آخرين.
وبحسب موقع "مصراوي"، فقد تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغًا من قائدي السيارات على الطريق بانقلاب حافلة، كان يستقلها مجموعة من طلاب وطالبات جامعة الجلالة. ووقع الحادث الساعة الخامسة مساء الاثنين، بالقرب من دوران محطة تموين السيارات على طريق "الجلالة- السخنة".
وعلى الفور تم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث؛ لتقديم الرعاية الطبية الفورية.
وبحسب موقع "صدى البلد" الاخباري، كشفت المعاينة الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية في موقع الحادث أنه بسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيد قائد الحافلة؛ وفَقَد السيطرة عليها في أحد دورانات طريق الجلالة -العين السخنة؛ ما نتج عنه انقلاب الحافلة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان قولهم إن الحادث وقع نتيجة سرعة زائدة من السائق؛ ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يده أثناء الدوران على الطريق.
كما نقلت وسائل إعلام عن مصادر بجامعة الجلالة قولها إن الحافلة لا تتبع للجامعة، ولكنها خاصة لإحدى شركات النقل من خارج الجامعة.
وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد أعلنت مساء الاثنين في بيان، وصفته بـ"العاجل"، أن عدد ضحايا حادث انقلاب الحافلة على طريق الجلالة-العين السخنة، باتجاه الزعفرانة ـ السويس، ارتفع إلى 12 حالة وفاة و33 مصابًا.
وأضافت الوزارة بأنها أرسلت 28 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث الذي وقع على طريق الجلالة السريع، الذي يربط القاهرة بمدن ساحلية على البحر الأحمر، منها العين السخنة.
وأوضحت الوزارة أن المصابين تم نقلهم إلى مجمع السويس الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، فيما يجري متابعة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.
ونقلت صحيفة "الأهرام" عن محافظ السويس قوله: "من المشاهدات المبدئية يبدو أن إطار الحافلة ارتطم بالجزيرة بمنتصف الطريق؛ ما أدى لانقلاب الحافلة، ولا أعلم هل السبب هو السرعة الزائدة أم مشكلة بالإطار. نحن في انتظار نتائج التحقيقات".