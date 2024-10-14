شاهد.. مصرع 12 وإصابة 33 في حادث سير مروِّع بمصر

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد أعلنت مساء الاثنين في بيان، وصفته بـ"العاجل"، أن عدد ضحايا حادث انقلاب الحافلة على طريق الجلالة-العين السخنة، باتجاه الزعفرانة ـ السويس، ارتفع إلى 12 حالة وفاة و33 مصابًا.