"ربما تعيق ترشحه للانتخابات".. بدء إجراءات محاكمة "ترامب" في قضية اغتصاب

وتنطلق عملية اختيار هيئة المحلفين للنظر في القضية، التي تقول خلالها الصحفيّة البالغة 79 عاماً، إن الرئيس الجمهوري السابق اعتدى عليها في متجر في مدينة نيويورك، وعمد إلى التشهير بها، حينما كشفت عن الحادثة بعد أعوام، وفقاً لـ"فرانس برس".