"ربما تعيق ترشحه للانتخابات".. بدء إجراءات محاكمة "ترامب" في قضية اغتصاب

تبدأ، اليوم (الثلاثاء) إجراءات المحاكمة المدنية في الدعوى التي تقدمت بها الأمريكية إي جين كارول بحق الرئيس السابق دونالد ترامب، وتتهمه فيها باغتصابها خلال تسعينيات القرن الماضي.
وتنطلق عملية اختيار هيئة المحلفين للنظر في القضية، التي تقول خلالها الصحفيّة البالغة 79 عاماً، إن الرئيس الجمهوري السابق اعتدى عليها في متجر في مدينة نيويورك، وعمد إلى التشهير بها، حينما كشفت عن الحادثة بعد أعوام، وفقاً لـ"فرانس برس".
وينفي "ترامب" التهم الموجهة إليه في قضية هي واحدة من سلسلة إجراءات قانونية يواجهها ربما تعيق ترشحه إلى الانتخابات الأمريكية العام 2024 وسعيه إلى ولاية ثانية في البيت الأبيض، بعدما أمضى أربعة أعوام بين 2017 و2021.
وتقول كارول، الصحفية السابقة وكاتبة الرأي في مجلة "إيل": "إن ترامب اغتصبها في غرفة تبديل الملابس لأحد متاجر الألبسة الفاخرة على الجادة الخامسة في مانهاتن منتصف التسعينيات، وإن هذا الاعتداء وقع بعدما طلب الثري الأمريكي رأيها في التبضع".
وكشفت "كارول" للمرة الأولى عن هذا الأمر في مقتطفات من كتابها، نشرتها مجلة "نيويورك ماغازين" في 2019، ورد "ترامب" في حينه قائلاً: "إنه لم يلتقها على الإطلاق، وإنها تكذب بالكامل".