فيديو لحظة الحادثة.. وفاة لاعب كرة قدم بعد سقوطه خلال المباراة

من جهته، أكد رئيس النادي، لوغوسينا سيسيه، لوكالة "فرانس برس": "خلال نقله إلى المستشفى، توفي مصطفى. انضم إلى النادي في سبتمبر الماضي، وكان يبلغ 21 عامًا".