طعن شرطي بريطاني في لندن أثناء مباشرة بلاغ عن رجل يحمل سكينًا

وقال مساعد المفوض مات جوكس: "لقد أظهر هذا الضابط شجاعة هائلة في القبض على مشتبه به مسلحاً بسكين، وعندما زرته في المستشفى بعد إصابته، أذهلتني شجاعته وتواضعه، لم يكن يريد التحدث عن أفعاله، بل أراد الإشادة بمهنية مسعف الشرطة وزملائه الآخرين الذين قدّموا له الإسعافات الأولية الحيوية، وألقوا القبض على المشتبه به".