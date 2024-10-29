"الصحة العالمية": السل يتجاوز "كوفيد - 19" كأكبر الأمراض المعدية القاتلة

أكدت منظمة الصحة العالمية أن ظهور مرض السل مرة أخرى كأكبر الأمراض المعدية القاتلة متجاوزًا الفايروس المتحور "كوفيد - 19".
وكشفت المنظمة في تقريرها اليوم، عن إصابة 8,2 ملايين شخص بمرض السل في عام 2023، مشيرةً إلى أنه الأعلى عددًا من الإصابات المسجلة منذ بدء المنظمة مراقبة السل في عام 1995، ويمثل بذلك زيادة ملحوظة مقارنة بالإصابات المبلغ عنها في عام 2022 والبالغ عددها 7,5 ملايين حالة.
وتضمن التقرير أكثر البلدان تضررًا وهي الهند، والصين، وإندونيسيا، وباكستان ممثلة بإصابة 55 % من الرجال، و33 % من النساء، و12 % من الأطفال والمراهقين.
وأرجعت المنظمة حالات الإصابة إلى خمسة عوامل رئيسة خطرة هي: سوء التغذية، والإصابة بفايروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، واضطرابات تعاطي الكحول، والتدخين، ومرض السكري.