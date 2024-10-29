"الصحة العالمية": السل يتجاوز "كوفيد - 19" كأكبر الأمراض المعدية القاتلة

وكشفت المنظمة في تقريرها اليوم، عن إصابة 8,2 ملايين شخص بمرض السل في عام 2023، مشيرةً إلى أنه الأعلى عددًا من الإصابات المسجلة منذ بدء المنظمة مراقبة السل في عام 1995، ويمثل بذلك زيادة ملحوظة مقارنة بالإصابات المبلغ عنها في عام 2022 والبالغ عددها 7,5 ملايين حالة.