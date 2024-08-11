الإمارات.. أغرب تصرف لزوجين بعد عملية احتيال من شركة هجرة في دبي

وفي الرابع من يوليو، أرسلت الصحيفة رسالة إلكترونية أخرى بشأن شكوى مماثلة من زوجين باكستانييْن زعما أن الشركة فشلت في تأمين سفرهما إلى كندا، على الرغم من دفعهما مسبقًا للأموال المطلوبة دون أن تتلقى أي رد منها.