"يضيء باللون الأخضر للتحذير من الخطر".. شاهد كيف رصد العلماء "حديث النباتات" مع بعضها

وتَمكن باحثون من جامعة ساتاما في اليابان من دراسة نباتات وُضعت في بيئة يتم التحكم بها بوجود نباتات مصابة أو أخرى مليئة بالحشرات، وكيف يتم التفاعل فيما بينها، ونشروا ما توصلوا إليه في دراسة عرضتها مجلة "نيتشر العلمية".