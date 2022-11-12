سفينة سياحية تحمل 800 مصاب بفيروس كورونا ترسو في ميناء سيدني

وفرضت أستراليا في مارس عام 2020 حظرًا على دخول ورسوّ السفن السياحية في موانئها بسبب جائحة كورونا. ويعود سبب هذا القرار إلى الحادث الذي وقع على متن السفينة "Ruby Princess"؛ حيث تم هناك في مارس 2020 تسجيل تفشي فيروس كورونا؛ الأمر الذي أخفاه الطاقم، ونزل الركاب من السفينة وعادوا إلى منازلهم؛ مما تسبب في إصابة أكثر من 600 شخص بفيروس كورونا، وتوفي 28 منهم فيما بعد بسبب المضاعفات.