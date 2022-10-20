تقارير تثير الهلع عن إصابة رجل بنزيف قاتل في المخ بعد خلط مكملات الفيتامينات مع الإيبوبروفين

يحذّر مركز "مايو كلينك- Mayo Clinic" الأمريكي للأبحاث الطبية، من أن الإيبوبروفين يمكن أن يسبب نزيفًا في المعدة أو الأمعاء دون إظهار علامات تحذير واضحة.
وقد يكون لهذا عواقب وخيمة؛ لذلك من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر قبل بدء العلاج. ويمكن أن يؤدي الجمع بين الدواء ومكملات صحية معينة -على سبيل المثال- إلى حدوث نزيف في الدماغ ويسبب سكتة دماغية.
وإيبوبروفين هو مركّب اصطناعي يُستخدم على نطاق واسع كعقار مسكن ومضاد للالتهابات.
تحذيرات
وحسب موقع "روسيا اليوم"، تُحَذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا "NHS" أن من المهم "عدم تناول (جينكجو بيلوبا- ginkgo biloba) مع الإيبوبروفين؛ لأنه يمكن أن يزيد من فرص حدوث النزيف. ولا توجد معلومات كافية للقول إن العلاجات والمكملات العشبية الأخرى آمنة لتناولها مع الإيبوبروفين".
ويُستخدم "ginkgo biloba" لتعزيز الوظيفة الإدراكية، وتهدئة التهابات المثانة وزيادة الطاقة.
ويتم تقديم هذه الفوائد في المقام الأول من خلال مركبات الفلافونويد القوية ومضادات الأكسدة القوية الأخرى، ومن المكونات المسببة للمشاكل في النبات مثل سم الجينكوتوكسين الموجود في بذور "ginkgo" وبدرجة أقل في أوراق النبات.
تحذير مشدد لكبار السن
ويُنصح أي شخص كبير في السن يعاني من نزيف بالابتعاد عن المادة الكيميائية بأي ثمن.
وتُردد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هذه النصيحة؛ محذرة من أن الآثار يمكن أن تنشأ من خلط العقاقير غير الاستيرويدية المضادة للالتهابات والأدوية المثبطة النباتية.
ويحذّر التقرير من أن الجمع بين المكملات الغذائية والأدوية يمكن أن يكون له آثار خطيرة بل ومهددة للحياة.
وأبلغت المجلة الطبية "Atherosclerosis" المتخصصة في أمراض تصلب الشرايين، عن حالة نزيف جمعي قاتل داخل المخ حدثت لرجل يبلغ من العمر 71 عامًا تناول خلاصة الـجينكجو مع الإيبوبروفين.
وتوفي المريض بسبب نزيف داخل المخ أثناء تناول الإيبوبروفين لمدة أربعة أسابيع في أثناء تناول مستخلص "ginkgo biloba" لمدة عامين.
وأوضح موقع "ساينس دايركت- Science Direct"، أنه على الرغم من أن المكمل يهدف إلى تنشيط الذاكرة وتحسين الدورة الدموية؛ إلا أنه يمكن أن يكون له آثار جانبية قوية جدًّا، إذ يمكن أن يحدث نزيف وتقرحات بالمعدة والأمعاء وهو أحد الآثار الجانبية المحتملة، على الرغم من أن هذا نادر نسبيًّا.
أضرار للمكملات الغذائية
وعلى الرغم من أنها مأخوذة من نباتات طبيعية؛ فإن العديد من المكملات الغذائية يمكن أن تسبب نزيفًا في المعدة والأمعاء.
وفي كثير من الحالات، يمكن أن يحدث هذا النزيف دون ظهور أعراض واضحة، ويمكن أن تكون لها نتائج مميتة.
وعلى الرغم من أن بعض الأبحاث يحذّر من تناول الإيبوبروفين و"جينكجو بيلوبا- ginkgo biloba" معًا، تشير دراسات أخرى إلى عدم وجود أدلة كافية تدعم وجود مخاطر صحية خطيرة جراء تناول كلا الدواءين.
هناك حاجة إلى مزيد من البحث
وفي الواقع، تحدت مراجعة منهجية واحدة المخاطر المحيطة بجينكجو بيلوبا، بعد الفشل في العثور على أي تغييرات مهمة سريريًّا في تخثر الدم.
لذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتوضيح خطورة هذه المخاطر.