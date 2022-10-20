تقارير تثير الهلع عن إصابة رجل بنزيف قاتل في المخ بعد خلط مكملات الفيتامينات مع الإيبوبروفين

وأوضح موقع "ساينس دايركت- Science Direct"، أنه على الرغم من أن المكمل يهدف إلى تنشيط الذاكرة وتحسين الدورة الدموية؛ إلا أنه يمكن أن يكون له آثار جانبية قوية جدًّا، إذ يمكن أن يحدث نزيف وتقرحات بالمعدة والأمعاء وهو أحد الآثار الجانبية المحتملة، على الرغم من أن هذا نادر نسبيًّا.