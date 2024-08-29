ابتكار روسي مذهل.. جهاز يحلل السكر والكوليسترول والهيموغلوبين بلا عينات!

وتقول الباحثة يكتيرينا بوليكير المشاركة في ابتكار الجهاز: "هذا مشروع مشترك مع جامعة سيتشينوف الطبية ومعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، ويمكن للجهاز المبتكر تحديد مؤشرات الدم المختلفة من داء السكري إلى الكوليسترول والهيموغلوبين، ويخضع حاليًا للاختبار في ثلاثة مختبرات طبية رئيسية بمدينة موسكو".