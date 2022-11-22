تفسير مُحتمَل للغز الأغنام التي تسير بشكل دائري منذ قرابة أسبوعين بالصين

وأوضح "مات بيل" أستاذ في قسم الزراعة بجامعة هارتبوري في إنجلترا، أن "الأغنام ربما تكون قد بقيت داخل الحظيرة لفترات طويلة، وهذا قد يؤدي إلى سلوك نمطي، مع الدوران المتكرر بسبب الإحباط من التواجد في مساحة محدودة"؛ مشيرًا إلى أن انضمام الأغنام الأخرى، هو لأن الأغنام هي "حيوانات قطيع، وتقوم بما تقوم به الأغنام الأخرى".