بعد سقوطه من الطابق الـ68.. شاهد اللقطات التي دفع مغامر فرنسي حياته ثمنًا لها

من أجل هذه اللقطات على قمم المباني الشاهقة، دفع مغامر فرنسي حياته ثمنًا، فقد لقي مصرعه بعد سقوطه من الطابق الـ68 لإحدى البنايات السكنية في هونغ كونغ.
وحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، كان ريمي لوسيدي (30 عامًا) يتسلق مجمع برج تريغونتر الواقع في منطقة "بيك"، عندما وقع الحادث.
ولقي "لوسيدي" حتفه في موقع الحادث، بعد سقوطه من الطابق الـ68.
ووفقِا لمسؤولين في هونغ كونغ، وصل "لوسيدي" إلى المبنى في حدود الساعة 6 مساء، وأخبر حارس الأمن أنه يزور صديقًا له في الطابق الأربعين.
وأظهرت لقطات أمنية وصول لوسيدي إلى الطابق 49 من خلال المصعد، ثم استخدم الدرج لبلوغ قمة المبنى.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، تعتقد الشرطة أن لوسيدي حوصر في السقف وكان يطلب المساعدة، قبل أن يسقط أرضًا.
ولجأ العديد من معجبي ومتتبعي لوسيدي، المعروف بـ"ريمي إينيغما"، إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن حزنهم.