بشأن وفاة مواطنة كويتية.. الزوج أمام النيابة: "تركتُها حية في الصحراء"

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر مطلعة -بحسب الصحيفة- أنه جرى عرض زوج المواطنة الكويتية، أمس، على النيابة العامة؛ حيث أنكر تهمة قيامه بقتلها؛ مرددًا أنهما كانا عائديْن إلى البلاد من المملكة العربية السعودية، ولدى عودتهما برًّا تركها في إحدى دورات المياه في الأراضي السعودية.