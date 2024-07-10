بشأن وفاة مواطنة كويتية.. الزوج أمام النيابة: "تركتُها حية في الصحراء"

فتحت الجهات المعنية في الكويت، أمس، تحقيقات موسعة لكشف التفاصيل وراء العثور على جثة مواطنة كويتية في منطقة برية بالمملكة العربية السعودية.
ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر مطلعة -بحسب الصحيفة- أنه جرى عرض زوج المواطنة الكويتية، أمس، على النيابة العامة؛ حيث أنكر تهمة قيامه بقتلها؛ مرددًا أنهما كانا عائديْن إلى البلاد من المملكة العربية السعودية، ولدى عودتهما برًّا تركها في إحدى دورات المياه في الأراضي السعودية.
وأكدت المصادر أن هناك تعاونًا مع السلطات السعودية لاسترداد جثة المجني عليها، بعد الكشف عليها من قِبَلهم؛ وذلك لتحديد سبب الوفاة، مشددةً على أنه بعد الفحص الطبي ستتضح كل أسباب الوفاة.
وبحسب صحيفة "المجلس" الإلكترونية؛ فقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، دون الكشف عن هويته.
وبحسب موقع "الحرة"، قالت تقارير محلية إن الزوج زعم خلال التحقيق معه أنه لم يقتل شريكة حياته، وإنما تركها حية في بر (صحراء) أبو حدرية داخل السعودية، بالقرب من الحدود الكويتية.
من جانبها، قالت أسرة المتهم إن الأخير يعاني من أمراض نفسية، وإنه كان يعالج في مستشفى الطب النفسي.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، قد تلقى، أمس، اتصالًا هاتفيًّا من وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود، الذي أبدى اهتمامه ومتابعته المباشرة لقضية العثور على جثة المواطنة في الصحراء القريبة من إحدى المناطق.
وقال بيان صحافي لوزارة الداخلية، أمس (الثلاثاء): إن الشيخ فهد اليوسف تقدم بالشكر والعرفان إلى نظيره السعودي، على سرعة الاستجابة والقيام بما يلزم لحل القضية، وتثمين التعاون المثمر الذي قامت به السلطات السعودية الشقيقة.