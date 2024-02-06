"الأمريكي لسلامة النقل" يكشف سبب انفجار باب إحدى طائرات "بوينغ 737 ماكس 9"

وتفصيلاً، أوضح المجلس في تقريره الأولي أن أدلة مصورة نُشرت أمس الثلاثاء أظهرت عدم وجود براغي في باب الطائرة الذي أزيل من قبل لتثبيت براغي كانت قد تضررت في أثناء عملية الإنتاج.