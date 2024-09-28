اندلاع حريق بمصنع آيفون التابع لـ "تاتا" الهندية.. ولا أنباء عن إصابات

وبحسب وكالة "رويترز"، لم ترد أنباءٌ عن سقوط مصابين حتى الآن، لكن لم يتضح بعد مدى تأثير الحريق على عمليات المصنع بمدينة هوسور في ولاية تاميل نادو في الهند.